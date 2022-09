Nord-Stream-1-Gasleck Foto: Swedish Coast Guard/dpa up-down up-down Nord Stream 1 und 2 Bund: Schaden an Pipelines hat „keine natürlich Ursache“ Von dpa | 28.09.2022, 14:33 Uhr

Die Bundesregierung hat nach den schweren Beschädigungen an den Gasröhren in der Ostsee Erkenntnisse, dass es „keine natürliche Ursache für diesen Vorfall geben kann“. Auf die Frage, ob es sich um einen Anschlag handele, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin aber: „Ich würde das im Augenblick gar nicht beschreiben.“ Wenn das Gas entwichen sei, könne der Schaden genauer untersucht werden. Es bestehe keine unmittelbare Umweltgefährdung, das Gas sei aber klimaschädlich.