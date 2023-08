Gas Bund stellt Gegenleistungen für LNG-Terminal in Aussicht Von dpa | 31.08.2023, 10:45 Uhr Pipeline-Verlegung für Anbindung des LNG-Terminals vor Rügen .. Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Die Bundesregierung will der Schweriner Landesregierung bei den vom Land geforderten millionenschweren Gegenleistungen für den Bau des Rügener Terminals für Flüssigerdgas (LNG) möglicherweise entgegenkommen. In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verweist der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), auf den Ausbau des Hafens Mukran und den Ausbau der Bahninfrastruktur in Vorpommern. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ darüber berichtet.