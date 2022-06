Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld Wohnungspolitik Bundesbauministerin bei Genossenschaftstag in Hamburg Von dpa | 14.06.2022, 05:04 Uhr

Bundesbauministerin Klara Geywitz wird heute (10.15 Uhr) beim Genossenschaftstag in Hamburg erwartet. Bei dem Treffen gehe es darum, wie die Wohnungsgenossenschaften in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern angesichts der dramatischen Steigerung bei den Baupreisen, hohen Grundstückspreisen und Klimaschutz-Anforderungen auch künftig bezahlbares Wohnen garantieren könnten, teilte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen mit. Ihm gehören rund 170 Wohnungsgenossenschaften mit mehr als 120.000 Wohnungen an.