Bundespolizei mit neuem maritimen Trainingszentrum Von dpa | 29.08.2022, 05:28 Uhr

Nach mehr als drei Jahren Planungs- und Bauzeit nimmt die Bundespolizei See am Montag in Neustadt im Kreis Ostholstein ein neues Trainingszentrum in Betrieb. Dort können Kommandantinnen und Kommandanten sowie das nautische Personal vielfältige Einsatzszenarien üben. Vier virtuelle Schiffsbrücken stehen dafür nach Angaben der Bundespolizei zur Verfügung. Bei der Anlage handele es sich um die derzeit modernste ihrer Art in Europa, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. An der Eröffnung nehmen auch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter des Bundesinnenministeriums, der Bundespolizei und anderer Behörden teil.