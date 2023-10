Migration Bundespolizei: Wieder 40 eingeschleuste Migranten gefasst Von dpa | 02.10.2023, 08:25 Uhr | Update vor 42 Min. Bundespolizei an der Grenze Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Zahl unerlaubt eingereister Migranten, die von der Bundespolizei in Vorpommern gefasst werden, bleibt hoch. Von Samstag bis Montagfrüh wurden in der Grenzregion zu Polen erneut 40 Frauen und Männer aufgegriffen, die über Schleuser nach Deutschland gekommen waren, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk am Montag sagte. Mehr als 30 dieser Menschen kamen aus Syrien, die anderen aus Tunesien und Ägypten. Einige Jugendliche wurden einem Jugendamt, Erwachsene in den allermeisten Fällen in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber gebracht.