Besuch Bundespräsident Steinmeier für drei Tage in Neustrelitz Von dpa | 28.09.2022, 14:11 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Mitte Oktober für mehrere Tage zu Gast in Neustrelitz. Wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch in Berlin mitteilte, wird das Staatsoberhaupt vom 11. bis 13. Oktober in mehreren Veranstaltungen mit Menschen der Region zusammentreffen und auch seine Amtsgeschäfte von der früheren Residenzstadt aus führen. Einer der Höhepunkte dürfte dabei der Empfang des slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor mit militärischen Ehren auf dem Marktplatz der Stadt sein.