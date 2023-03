Danny Buller bei einem Auftritt im Awo-Seniorenhof „Am Buchholz“ in Parchim Foto: Nicole Stüwe up-down up-down Zwölf Bundesverdienstorden für Mecklenburger und Vorpommern Danny Buller singt für Heimbewohner – und bekommt jetzt den Dank Von Karin Koslik | 25.03.2023, 11:00 Uhr

Die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl vergibt, ist am Sonnabend in Schwerin an ganz unterschiedliche Frauen und Männer aus allen Landesteilen überreicht worden. Der Carlower Entertainer gehörte dazu.