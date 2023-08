Drei Kompanien Heimatschutz Bundeswehr in MV bildet immer mehr Ungediente für die Reserve aus Von Thomas Volgmann | 16.08.2023, 16:09 Uhr Reservisten bei der Übung Foto: Christoph Schmidt up-down up-down

Die Bundeswehr sucht Freiwillige für den Heimatschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Zunehmend nehmen auch Zivilisten, die noch nicht in der Bundeswehr waren, das Angebot an.