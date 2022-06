ARCHIV - Bundeswehrsoldaten stehen in einer Reihe. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild FOTO: Marcel Kusch Verteidigung Bundeswehr-Übung kollidiert mit Vogelschutz Von dpa | 13.06.2022, 18:31 Uhr

Der Naturschutzverband BUND zeigt sich empört über eine am Dienstag beginnende Bundeswehr-Übung in der Lübtheener Heide (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Durch das Manöver mit etwa 200 Soldaten und 20 Schützenpanzern in einem europäischen Vogelschutzgebiet würden während der Brutzeit gesetzliche Vorgaben zum Schutz bedrohter Arten unterlaufen und verletzt. „Während sich die Bundeswehr das Recht herausnimmt, mit ihren Panzern die Nester von gefährdeten und deshalb streng geschützten Bodenbrütern wie den Ziegenmelker plattzufahren, drohen jedem Grundstücksbesitzer, der während der Brutzeit eine Hecke auch nur einkürzt, drastische Strafen“, heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Erklärung.