Bundesweiter Streik hat auch in MV begonnen - vor allem Bahnverkehr betroffen Von Sebastian Schug/dpa Basil Wegener/dpa Matthias Arnold/dpa | 27.03.2023, 05:25 Uhr

Bahnen und Busse stehen zum Wochenstart in Deutschland still, Flugzeuge bleiben am Boden und auf vielen Straßen dürfte es voll werden. Der bundesweite Streik mehrerer Gewerkschaften hat pünktlich um Mitternacht begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist vor allem der Bahnverkehr betroffen.