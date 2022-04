Dreifach-Mord Rövershagen FOTO: Joachim Mangler Rostock Bürgermeisterin nach Dreifach-Mord: „Alle sind entsetzt“ Von dpa | 01.04.2022, 08:15 Uhr | Update vor 14 Min.

Der Mordfall von Rövershagen (Landkreis Rostock), bei dem drei Menschen getötet wurden, schockiert die Einwohner des Ortes östlich von Rostock an der Bundesstraße 105. „Alle sind hier entsetzt“, sagte Bürgermeisterin Verena Schöne am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ein 26-jähriger Mann aus dem Ort soll seinen 52-jährigen Vater, die 48-jährige Mutter und die 25-jährige Schwester umgebracht und die Leichen etwa zwölf Kilometer entfernt in einem Feld weiter vergraben haben. Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft geständig, er sitzt in Untersuchungshaft.