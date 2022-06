Im Stadthafen stehen «Buga-Container», die über die Bundesgartenschau 2025 informieren sollen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Rostock Bürgerschaft beschließt Absage der Bundesgartenschau 2025 Von dpa | 22.06.2022, 03:34 Uhr

In ihrer Sitzung am Mittwoch (16.00 Uhr) wird die Rostocker Bürgerschaft die Absage der Bundesgartenschau 2025 beschließen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte zuvor die Absage empfohlen - offiziell besiegeln muss das aber die Bürgerschaft. An der Mehrheit der Bürgerschaftsmitglieder für die Absage gibt es nach Einschätzung von Beobachtern keine Zweifel.