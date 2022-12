Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Vorpommern-Rügen Bus und Auto erfassen Radfahrer: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 06.12.2022, 15:22 Uhr

Bei Unfällen in Stralsund und Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) sind am Dienstag zwei Radfahrer, darunter ein Kind, von Fahrzeugen angefahren und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde ein Elfjähriger am Morgen in Ribnitz-Damgarten von einem Bus erfasst. Der Junge wollte wohl eine Straße überqueren und stürzte nach der Kollision.