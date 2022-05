ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Mecklenburgische Seenplatte Busfahrer verhindert mit Notbremsung Unfall Von dpa | 16.05.2022, 19:07 Uhr

In einem Stadtbus in Neustrelitz ist am Montag ein elfjähriger Junge bei einer Notbremsung verletzt worden. Der Busfahrer unternahm die Bremsung, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Kind zu vermeiden, wie die Polizei mitteilte.