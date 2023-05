Albrecht und Nina Hollensteiner haben 2021 Luxus-Zelte aus dem 19. Jahrhundert in den Gutspark bei Malchin gebaut. Foto: Katharina Golze up-down up-down Luxus-Camping in MV Luxuriös zelten: Nina und Albrecht Hollensteiner laden zum Glamping im Gutspark Von Katharina Golze | 27.05.2023, 11:26 Uhr

Mitten in der Natur campen, ohne Zelt aufbauen und mit richtigem Bett: Mit Glamping locken Nina und Albrecht Hollensteiner nach Malchin. Luxus-Camping gibt es auch mehrfach an der Ostseeküste in MV.