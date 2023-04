Camping-Saison vor dem Auftakt Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Tourismus Urlaub auf Rädern: Mit dem Frühling kommen die Camper nach MV Von dpa | 23.04.2023, 09:36 Uhr

Camper schätzen den Urlaub in den eigenen vier Wänden und auf Rädern. Ein Vorteil: Viele Stellplätze liegen an idyllischen Orten. Die Saison nimmt auch in MV langsam Fahrt auf.