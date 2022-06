Toten-Hosen-Sänger Campino bei einem Auftritt FOTO: dpa/Rolf Vennenbernd Campino vor Konzert in Rostock im Interview Als die Toten Hosen heimlich in der DDR auftraten Von Olaf Neumann | 09.06.2022, 19:40 Uhr

Die Toten Hosen haben ihre Jubiläumstournee gestartet und sind am 15. Juni in Rostock zu Gast. Wir haben mit Frontmann Campino gesprochen – über Anfänge in der DDR, Auftritte im Ballett-Tutu, den 60. Geburtstag und die AfD.