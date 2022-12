Cannabis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag MV Cannabis: Grüne scheitern mit Antrag für höhere Toleranz Von dpa | 08.12.2022, 18:33 Uhr

Der Bund will den Besitz von Cannabis legalisieren. Doch das Gesetz kommt, wenn überhaupt, erst in einem Jahr. Bis dahin existiert in Deutschland ein Flickenteppich, was die Strafverfolgung angeht. Das stinkt den Grünen in MV.