Mussten in der Nacht ausrücken: die Feuerwehren in der Region Kühlungsborn Foto: Marius Schwarz via www.imago-images.de up-down up-down Brandalarm Carport in Mechelsdorf in Flammen Von Torsten Roth | 28.11.2022, 09:52 Uhr

Wegen Fahrlässigkeit hat ein Hausbesitzer bei einem Brand seinen Carport verloren. Was in Mechelsdorf in der Nacht geschah.