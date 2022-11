Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Carport und Boot bei Brand zerstört: Gutachter untersucht Von dpa | 14.11.2022, 08:06 Uhr

Nach einem Carport-Brand mit einem Schaden von rund 50.000 Euro ermittelt die Polizei in Vorpommern wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, brach das Feuer am frühen Sonntagmorgen auf einem Grundstück in Gahlkow bei Loissin (Vorpommern-Greifswald) aus. In dem Carport verbrannten auch ein dort gelagertes Boot und ein Rasentraktor. Nach Angaben der Polizei soll nun ein Brandsachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft klären, wie es zu dem Feuer kam. Nach ersten Ermittlungen war der 58-jährige Besitzer der Fahrzeuge zu der Zeit nicht anwesend. Eine Nachbarin habe die Flammen bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert.