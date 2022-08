ARCHIV - Am Straßenrand zeigt ein großes Schild den Weg zum Tierheim. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Waltraud Grubitzsch up-down up-down Tiere CDU fordert Landeshilfe für überfüllte Tierheime Von dpa | 03.08.2022, 11:10 Uhr

Angesichts stark geforderter Tierheime in Mecklenburg-Vorpommern braucht es aus Sicht der CDU-Fraktion ein Hilfsprogramm der Landesregierung für die betroffenen Einrichtungen. Die Regierung habe eine Mitschuld an der Situation, „deswegen ist Tierschutzminister Backhaus jetzt gefordert, Kommunen, aber auch private Träger von Tierheimen zumindest zu ertüchtigen, dem Ansturm auch gerecht zu werden“, sagte die artenschutzpolitische Sprecherin Beate Schlupp am Mittwoch in Schwerin.