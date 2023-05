Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Migration CDU fordert messbare Ergebnisse bei Flüchtlingsgipfel Von dpa | 07.05.2023, 14:15 Uhr

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern fordert von Land und Bund eine Verschärfung des Asylrechts. „Ich erwarte am 10. Mai ein messbares Ergebnis. Migration nach Deutschland muss geordnet und begrenzt werden“, sagte Generalsekretär Daniel Peters am Sonntag in Schwerin. Wer nicht bleiben dürfe, müsse abgeschoben werden.