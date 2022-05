Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Bildungsausschuss CDU fordert Schulbauprogramm über 250 Millionen Euro in MV Von dpa | 31.05.2022, 17:16 Uhr

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern fordert ein 250 Millionen Euro umfassendes Schulbauprogramm. In den Schulen gebe es trotz bisheriger Förderprogramme einen großen Sanierungs- und Renovierungsstau, erklärte der bildungspolitische Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Torsten Renz, am Dienstag. Dies habe eine Anhörung im Bildungsausschuss zum Landeshaushalt aufgezeigt. Der Bedarf sei mit bis zu einer Milliarde Euro angegeben worden. Von dem 250-Millionen-Euro-Landesprogramm, das die CDU fordert, sollen sowohl staatliche als auch private Schulen profitieren, so Renz. Für die Schulgebäude und ihre Ausstattung sind in Mecklenburg-Vorpommern die Kommunen zuständig.