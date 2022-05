Geburtsstationen im ländlichen Raum laufen Gefahr, geschlossen zu werden, weil sie sich finanziell nicht rentieren. (Symbolbild) FOTO: Annette Riedl/dpa „Situation in Crivitz wird unter den Tisch gekehrt“ CDU fordert Sicherheit für Geburtskliniken in MV Von Alexander Kruggel | 17.05.2022, 17:47 Uhr

Crivitz, Wolgast, Bergen: In den vergangenen Jahren stellten mehrere Geburtsstationen in MV den Betrieb ein. Die CDU-Landtagsfraktion sieht die Behandlung von Frauen und Kindern in Gefahr und drängt mit einem Antrag auf schnelle Entscheidungen.