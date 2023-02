LNG-Terminal Lubmin Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Energieversorgung CDU-Fraktion zu Terminal-Plänen vor Rügen: Brauchen das LNG Von dpa | 16.02.2023, 12:46 Uhr

In der Diskussion um ein geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) vor der Insel Rügen hat die Schweriner CDU-Fraktion auf den Bedarf an LNG verwiesen. „Die deutsche Volkswirtschaft ist auf dieses Gas dringend angewiesen, vor allem vor dem Hintergrund des Atomausstiegs und des Ausstieg aus der Kohleverstromung“, teilte der energiepolitische Sprecher, Daniel Peters, am Donnerstag mit. „Für mich ist entscheidend, dass alle rechtlichen Regelungen bei Genehmigung des Terminals eingehalten werden müssen.“