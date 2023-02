Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Migration CDU-Landeschef Liskow fordert Flüchtlingsgipfel für MV Von dpa | 21.02.2023, 11:54 Uhr

Angesichts der zunehmenden Probleme bei der Bereitstellung von Unterkünften fordert Mecklenburg-Vorpommerns CDU einen Flüchtlingsgipfel für das Land. „Die Zahl der Flüchtlinge ist konstant hoch, unsere Kommunen haben die Grenze des Machbaren schon lange erreicht“, konstatierte CDU-Landes- und -Fraktionschef Franz-Robert Liskow am Dienstag in Schwerin. Der Flüchtlingsgipfel des Bundes in der Vorwoche sei ohne greifbare Ergebnisse geblieben.