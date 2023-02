Logo der CDU Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien CDU macht keinen Polit-Aschermittwoch mehr Von dpa | 16.02.2023, 09:55 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird es nach 25 Jahren keinen Politischen Aschermittwoch der CDU mehr geben. „Es ist zwar schade, dass diese Tradition zu Ende geht, aber es ist finanziell nicht stemmbar für den Landesverband“, sagte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mecklenburgische Seenplatte, Marc Reinhardt, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Entscheidung habe die Partei nach langer Diskussion vor wenigen Tagen gefällt. Als Ausgleich sei ein CDU-MV-Sommerfest geplant, diesmal am 23. Juni in Neustadt-Glewe.