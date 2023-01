Ein Lehrerin schreibt im Unterricht etwas an die Tafel Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Lehrer und Lehrerinnen CDU scheitert mit Vorschlag zur Senkung von Pflichtstunden Von dpa | 25.01.2023, 20:32 Uhr

Lehrer und Lehrerinnen in Mecklenburg-Vorpommern können auf absehbare Zeit nicht mit einer Senkung der vergleichsweise hohen Zahl von Pflichtstunden rechnen. Die oppositionelle CDU fand am Mittwoch im Landtag in Schwerin keine Mehrheit für ein von ihr vorgeschlagenes Arbeitszeitmodell mit der schrittweisen Senkung der wöchentlichen Pflichtstunden. „980 Vollzeitkräfte wären zusätzlich nötig, um diesen Vorschlag umzusetzen. Und die gibt es einfach nicht“, begründete Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) die Ablehnung des CDU-Vorschlags. Die entstehenden Zusatzkosten bezifferte sie für die nächsten vier Jahre mit 200 Millionen Euro.