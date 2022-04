Bundeswehr FOTO: Patrick Pleul Landtag CDU sieht Rot-Rot bei Haltung zur Bundeswehr gespalten Von dpa | 08.04.2022, 17:56 Uhr | Update vor 7 Min.

Nicht nur der Bundesrat in Berlin befasste sich am Freitag mit der geplanten Erhöhung der Mittel für die Bundeswehr. Auch der Landtag in Schwerin diskutierte darüber. Und dabei wurde deutlich, dass das Vorhaben nicht nur Unterstützer hat.