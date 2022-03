Montag in Paris, Mittwoch in Mecklenburg: Bundesagrarminister Cem Özdemir ist auch Stiftungsratsvorsitzender der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Am Mittwoch besuchte er deshalb den Nordosten.

Erst am Montag hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir den Antrittsbesuch bei seinem französischen Amtskollegen Julien Denormandie absolviert. An diesem Mittwoch stand ein weiter Antrittsbesuch auf der Agenda des Grünen-Politikers. In Neustrelitz ging es allerdings nicht um Land- oder Ernährungswirtschaft, Özdemir besuchte zum ersten Mal die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), deren Stiftungsrat er seit dem Regierungswechsel in Berlin vorsitzt. Zum ersten Mal tagte das Gremium unter seiner Leitung.