In der Bildung Chancengleichheit zum Internationalen Kindertag gefordert Von dpa | 01.06.2023, 13:03 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Chancengleichheit für Kinder gefordert. „Alle Kinder müssen gleiche Chancen von Anfang an haben: von der Kita über die Schule bis hin zu Ausbildung oder Studium, unabhängig von der sozialen Situation der Eltern“, wurde sie anlässlich des Internationalen Kindertags am Donnerstag in einer Mitteilung zitiert. Sie verwies auf Investitionen des Landes etwa in die Kindertagesförderung sowie die Beitragsfreiheit für Kitas in MV.