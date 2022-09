In MV sind derzeit 20.000 Arbeitsplätze nicht besetzt. (Symbolbild) Foto: imago/Müller-Stauffenberg up-down up-down Personalnot Chefs kommen in MV nicht mehr ohne ausländische Arbeiter aus Von Torsten Roth | 21.09.2022, 17:07 Uhr

Sie halten die Wirtschaft am Laufen: Jeder fünfte Beschäftigte in MV ist Ausländer. In welchen Branchen noch Personal gesucht wird.