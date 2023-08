Schwerin „Childhood-Haus“ hat über 190 junge Gewaltopfer betreut Von dpa | 21.08.2023, 17:57 Uhr Hilfe nach sexuellem Missbrauch Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild up-down up-down

Das „Childhood-Haus“ in Schwerin - eine spezielle Anlaufstelle für junge Gewaltopfer - hat seit seiner Gründung im vergangenen Jahr mehr als 190 Kinder und Jugendliche betreut. Wie die Stadt Schwerin am Montag mitteilte, waren es in den sieben Monaten des laufenden Jahres 113. 2022 seien es in den neun Monaten nach der Gründung im April 78 gewesen. Zunehmend kämen Betroffene nicht nur aus Schwerin, sondern auch aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg.