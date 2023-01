Jacqueline Bernhardt Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Lebensmittelverschwendung „Containern“ bald straffrei? Ministerin prüft Vorschlag Von dpa | 10.01.2023, 14:38 Uhr

Die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern will den Vorschlag aus dem Bund prüfen, wonach das Durchsuchen von Abfallcontainern nach genießbaren Lebensmitteln künftig straffrei bleibt. „Für mich bleibt wichtig, Containern unter gewissen Voraussetzungen nicht mehr unter Strafe zu stellen. Denn wenn es um hungernde Menschen geht, kann Strafe keine Lösung sein“, sagte Jacqueline Bernhardt am Dienstag in Schwerin. Die Umsetzung werde in den nächsten Wochen bundesweit diskutiert werden müssen.