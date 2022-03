Containerschiff FOTO: Marcus Brandt Umwelt Containerterminal in Swinemünde: Umweltschäden befürchtet Von dpa | 31.03.2022, 18:44 Uhr | Update vor 37 Min.

Das geplante Tiefwasser-Containerterminal im polnischen Swinemünde hätte laut einer Studie erhebliche Folgen für die Umwelt. In unmittelbarer Nähe des Hafens wären zwei sogenannte Natura-2000-Gebiete betroffen, sagte Biologe Bastian Schuchardt am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Die Untersuchung war von den Europaabgeordneten Hannah Neumann (Grüne) und Helmut Scholz (Linke) aus Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag gegeben worden.