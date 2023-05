Schauspielerin Corinna Harfouch Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Auszeichnung Corinna Harfouch lehnt Rollenangebote ohne Qualität ab Von dpa | 06.05.2023, 16:21 Uhr

Die Schauspielerin Corinna Harfouch würde prinzipiell in jede Rolle schlüpfen. Dieses „uferlose Ja“ zu jeder Rolle, egal wie grässlich die darzustellende Person sein möge, sei eine Berufskrankheit, sagte die Ehrenpreisträgerin des 32. Filmkunstfests Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Schwerin. Daher mache sie eine Einschränkung: die Rolle müsse eine gewisse Qualität als Grundbedingung mitbringen. „Mein großes Nein muss sein Qualität“.