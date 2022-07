ARCHIV - Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Pandemie Corona-Erkrankungen häufig bei Erziehern und Praxispersonal Von dpa | 22.07.2022, 07:12 Uhr

Corona-Infektionen führen oft zu Personalengpässen in Betrieben und Einrichtungen. Die größten Lücken reißt die anhaltende Pandemie aber in Kitas und in den Vorzimmern von Ärzten.