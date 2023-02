Heimbewohner und -pflegekräfte haben in der Corona-Pandemie besonders gelitten. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Corona in Mecklenburg-Vorpommern Heimbewohner und Pflegekräfte waren besonders vom Virus gebeutelt Von Karin Koslik | 16.02.2023, 15:32 Uhr

Zahlen der Barmer belegen, dass die Krankenstände in keinem anderen Bereich vergleichbar hoch waren. In anderen Bundesländern sah es noch schlimmer aus. Hat sich die restriktive Politik in MV also doch bezahlt gemacht?