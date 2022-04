ARCHIV - Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau Fallzahlen Corona-Inzidenz im Nordosten etwas zurückgegangen Von dpa | 24.04.2022, 17:36 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag etwas zurückgegangen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete 759,3 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, am Samstag waren es 789,3. Vor einer Woche, Ostersonntag, lag der Wert noch bei 973,1. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Sonntag mit 807,0 an. Insgesamt wurden im Nordosten 408 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche waren es 824.