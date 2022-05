ARCHIV - Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einem Mann einen Nasenabstrich für einen Corona-Schnelltest. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte RKI-Zahlen Corona-Inzidenz im Nordosten nahezu unverändert Von dpa | 12.05.2022, 07:37 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat sich am Mittwoch kaum verändert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert mit 357,4 an, 2,1 mehr als am Vortag. Vor sieben Tagen hatte der Wert noch 400,7 betragen. Den bundesweiten Durchschnittswert bezifferte das Robert Koch-Institut (RKI) auf 507,1. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.