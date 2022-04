Corona-Test FOTO: Oliver Berg Pandemie Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt weiter: Zwölf Todesfälle Von dpa | 01.04.2022, 18:20 Uhr | Update vor 9 Min.

Im Nordosten ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen am Freitag erneut gesunken. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 1890,6. Das waren 103,0 weniger als einen Tag zuvor. Am Donnerstag war der Inzidenz-Wert in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit dem 10. März wieder unter die Marke von 2000 gerutscht.