ARCHIV - Ein gebrauchter orangefarbener Mund-Nasen-Schutz liegt auf dem Gehweg. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild FOTO: Peter Kneffel Pandemie Corona-Inzidenz im Nordosten wieder etwas gestiegen Von dpa | 25.04.2022, 18:09 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag wieder leicht gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete 772,7 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Einen Tag zuvor betrug dieser Wert 759,3 und vor einer Woche 896,5. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Montag mit 790,8 an. Insgesamt wurden im Nordosten 923 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche waren es 704.