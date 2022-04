ARCHIV - Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann RKI-Zahlen Corona-Inzidenz im Nordosten wieder gestiegen Von dpa | 23.04.2022, 10:11 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag wieder gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete 771,3 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 739,0, vor einer Woche bei 1031,6. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Freitag mit 733,4 an. Insgesamt wurden im Nordosten 2677 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche - am Karfreitag - waren es 1555.