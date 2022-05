ARCHIV - Ein positiver Corona-Schnelltest (l) liegt neben einem Schnelltest mit schwachem positiven Streifen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt weiter Von dpa | 02.05.2022, 18:30 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete am Montag einen Wert von 486,4 - am Freitag hatte er noch bei 560,4 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 772,7. Der bundesweite Durchschnittswert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen bei 639,5.