Gesundheitsministerium Corona-Isolationspflicht könnte ab Mitte Februar entfallen Von dpa | 02.02.2023, 14:26 Uhr

Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte könnte in Mecklenburg-Vorpommern bald aufgehoben werden. Gesundheitsministerin Stefanie Drese will dem Kabinett am kommenden Dienstag dafür den 12. Februar als Stichtag vorschlagen, bestätigte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Donnerstag. Zu diesem Zeitpunkt fällt die Isolationspflicht auch in Berlin und Brandenburg weg. Zuvor hatte die „Ostseezeitung“ (OZ) berichtet.