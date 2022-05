PRODUKTION - Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Pandemie Corona-Isolationszeit verkürzt: Ende nach fünf Tagen möglich Von dpa | 06.05.2022, 02:53 Uhr

Corona-Infizierte können in Mecklenburg-Vorpommern von Freitag (0.00 Uhr) an bereits nach fünf Tagen ihre Isolation beenden. Bisher war dies frühestens nach sieben Tagen mit einem Negativ-Test möglich. Der Test ist nun nicht mehr nötig, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Voraussetzung für die kürzere Isolationszeit ist nach Angaben von Ministerin Stefanie Drese (SPD), dass die Betroffenen mindestens 48 Stunden symptomfrei sind. Eine Ausnahme gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten sowie im Bereich der Eingliederungshilfe. Sie müssen Drese zufolge für die Wiederaufnahme ihrer Arbeit nach einer Corona-Infektion nicht nur symptomfrei sein, sondern zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen.