Corona-Landesverordnung soll unverändert verlängert werden Von dpa | 16.08.2022, 03:34 Uhr

Am Freitag läuft die Corona-Landesverordnung aus. Wie es dann weitergeht, bespricht das Kabinett in Schwerin am heutigen Dienstag.