ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller Pandemie Corona-Neuinfektionen im Nordosten deutlich über Vorwoche Von dpa | 26.04.2022, 19:05 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag deutlich über dem Wert der Vorwoche gelegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete am Dienstag 2735 gemeldete Infektionen, im Vergleich zu nur 1130 vor sieben Tagen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten lag mit 873,7 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sowohl über dem Vortages-Wert von 772,7 als auch dem der Vorwoche von 676. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Dienstag mit 909,1 an.