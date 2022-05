ARCHIV - Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Fallzahlen Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in MV weiter rückläufig Von dpa | 25.05.2022, 18:16 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in einer Woche pro 100 000 Einwohner lag am Mittwoch bei 220,2 nach 228,0 am Vortag und 285,6 vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.