Warnemünder Woche: Segler aus aller Welt zu Gast Von dpa | 27.06.2023, 14:18 Uhr

Die Warnemünder Woche will in diesem Jahr bei ihrer 85. Auflage wieder richtig durchstarten. Vom kommenden Samstag bis zum 9. Juli stehen Sport, Kultur und Spaß ganz oben auf dem Programm. Die Warnemünder Woche sei die wichtigste und größte Segelsportveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern, sagte Landesportministerin Stefanie Drese (SPD), die Schirmherrin der Veranstaltung ist, am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz.